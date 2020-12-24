Комплексная государственная политика РФ в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности недостаточно систематизирована — ей не хватает доказательной базы и адресности. Как сообщается на сайте Счетной палаты РФ, это показал проведенный ею совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений анализ государственной политики, направленной на снижение бедности.

Как напоминают в СП, в 2018 году президентом России были сформулированы национальные цели развития страны, одна из которых заключалась в снижении бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. В 2020 году национальные цели были уточнены, и срок достижения этой цели был отнесен к 2030 году .

«На период середины лета этого года госполитика в сфере обеспечения роста реальных доходов и сокращения бедности не была обособлена на уровне отдельного документа или комплекса документов стратегического планирования и не могла быть логически реконструирована из массива мероприятий и отдельных элементов. Трансформационные механизмы влияния мер госполитики на итоговые эффекты достижения национальных целей в ключевых стратегических документах не описываются», — констатировала на коллегии Счетной палаты руководитель мероприятия, директор департамента исследований и методологии СП Дарья Цыплакова.

В проанализированный период на реализацию национальных целей по увеличению реальных доходов и снижению уровня бедности было направлено 992 мероприятия в рамках национальных проектов и государственных программ. Все они прописаны в основных направлениях деятельности правительства (ОДНП) и едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года. «Из них 627 мероприятий могут быть сгруппированы в 53 меры государственной политики, представляющие собой аналитическую группировку мероприятий и имеющие общие механизмы достижения итоговых эффектов, поддающиеся измерению или логическому описанию. Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019—2024 годах (89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности согласно ОНДП и единому плану, или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ)», — отмечается в отчете СП.

Там указано, что государственная политика правительства РФ в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности, проводимая через инструменты национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ, даже без учета последствий пандемии коронавируса не обеспечивает в полной мере достижение поставленных президентом РФ в указе № 204 национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности. Внутренне согласованный комплекс мер и мероприятий, обеспечивающих достижение указанных национальных целей, сформирован не до конца; процессы и инструменты, формирующие и направляющие меры государственной политики, требуется уточнить.

СП оценила влияние на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности шести мер государственной политики, для которых возможна разработка дизайна оценки вклада и имеются в наличии необходимые данные. Данные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 процентного пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п. п. от уровня бедности и реальных располагаемых доходов до введения мер. Дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%, что приводит к снижению бедности на 1,99 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 0,82 п. п.

Влияние введенных пособия на уровень бедности с 2021 года будет еще выше, поскольку выплаты на детей от трех до семи лет будут увеличены до одного прожиточного минимума ребенка на каждого ребенка семьям, которые остаются за чертой бедности при получении пособия в 0,5 прожиточного минимума ребенка. Данные пособия направлены в основном на малоимущих, их введение абсолютно оправданно, так как основную долю малоимущих составляют семьи с детьми, указывают в СП.

Однако, как показал анализ, лишь для небольшой доли мероприятий возможна оценка вклада в достижение наццелей. Кроме того, по ряду мер поддержки не собираются необходимые данные: их недостаток приводит к отсутствию необходимой доказательной базы для объективной оценки результативности реализуемых мер и их вклада в достижение наццелей, отмечают в СП.

Еще один важный аспект, на который обратила внимание Счетная палата, — недостаточная нацеленность мер соцподдержки на малоимущих. Так, с 2014 года по 2018 год около 20% малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат.

«Поэтому мы рекомендуем Минтруду провести анализ и систематизацию имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения, а также прорабатывать признаки получателей социальных пособий при разработке новых и модификации имеющихся мер, с тем чтобы их адресатами становились в первую очередь малоимущие», — сообщила Цыплакова.

В числе прочего СП провела оценку достаточности экономического роста для достижения национальной цели по снижению уровня бедности. Анализ показывает, что 1% экономического роста в среднем сопровождается ростом реальных доходов населения на 1,6—1,7%, а также снижением уровня бедности на величину от 0,2 до 0,35 п. п. При этом исходя из сценариев до 2023 года, разработанных Министерством экономического развития России, и предположения, что в 2024 году экономический рост будет таким же, как в 2023-м, ни в одном из двух рассматриваемых сценариев (базовом и консервативном) одного только экономического роста не будет достаточно для достижения целевых показателей снижения уровня бедности даже при самом оптимистичном варианте влияния экономического роста на бедность, полагают аудиторы. «Скачок уровня бедности в текущем году и постепенное его снижение в последующие годы приведет к тому, что не покрытая экономическим ростом потребность в снижении уровня бедности для достижения целевых значений составит, по разным сценариям, от 3,15 до 4,73 п. п. Это означает, что при прогнозируемых темпах экономического роста необходима реализация дополнительных мер государственной политики, обладающих прямым влиянием на получение итоговых эффектов по снижению уровня бедности и росту доходов», — заключают в СП.

По итогам анализа Счетная палата направила в правительство ряд рекомендаций. В частности, ведомство предлагает дополнить стратегические документы подробным описанием трансформационного механизма и логики влияния мер государственной политики на достижение целевых эффектов роста доходов и снижения бедности. «Для решения данной задачи могут быть использованы подходы теории изменений», — указано в материале.

Помимо этого СП рекомендует:

ежеквартально на заседании правительства РФ рассматривать результаты мониторинга ключевых показателей в разрезе регионов (реального дохода населения, структуры доходов, долговой нагрузки и ряда других показателей);

определить потенциально высокорезультативные меры и меры, предполагающие значительные объемы финансирования, ориентированные на достижение рассматриваемых наццелей;

провести оценку влияния таких мер на достижение наццелей, предусмотрев при необходимости сбор статистических данных;

дополнить до 2021 года выборочное обследование домашних хозяйств Росстата панельной составляющей либо запустить отдельное национальное выборочное панельное обследование домашних хозяйств и индивидов;

нормативно закрепить этап работы с пилотными проектами и пилотными инициативами в системе стратегического планирования;

сформировать «дорожную карту» развития единой государственной информационной системы социального обеспечения в 2020—2024 годах, предполагающую ее трансформацию в интегрированный социальный реестр населения.

Результаты мероприятия обсуждались с членами правительства.

«Наш анализ и предложения призваны дать более комплексную картину и в конечном счете помочь правительству более системно посмотреть на действующие механизмы достижения наццелей и повысить их эффективность. Например, адресная помощь могла бы существенно снизить бедность, так как она позволяет охватить больший круг людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Безусловно, роль экономического роста тоже никто не отменял. В целом считаю, что как методология, так и результаты нашего анализа дают мощный инструментарий для дальнейшей работы и принятия эффективных управленческих решений», — подвел итоги анализа глава Счетной палаты Алексей Кудрин.