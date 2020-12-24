К концу декабря коронавирусом переболеет 11,3% населения РФ. Такой прогноз представил СберБанк в исследовании , посвященном итогам «года в короне».

«Определяющим событием стала пандемия коронавируса COVID-19. По оценке «Сбера», к концу декабря переболеет 16,6 млн россиян, или 11,3% населения», — отмечается в материале.

Аналитической портал СберБанка «СберИндекс» также проанализировал основные тренды в сфере потребления, экономики и финансов.

Согласно прогнозам, потребительский спрос сократится на 5,8% в годовом выражении за счет падения потребления услуг. Номинальный объем фонда оплаты труда вырастет в 2020 году на 4,5%, в то время как реальный практически не изменится.

Порядка 6% оборота бизнеса после начала пандемии могло уйти в «серый» сектор экономики, полагают аналитики.

«Снижение ставок Банка России в ответ на кризис простимулировало рост кредитования без негативных последствий для инфляции. Правительственные программы поддержки оказали значимую помощь МСП и реанимировали рынок жилья», — говорится также в материале.

Ожидается, что в 2020 году будут побиты все рекорды по ипотеке . Количество выдач будет на 40% выше предыдущего максимума, средняя ставка по жилищным кредитам к декабрю упала до 7,3%. По оценке экспертов, выигрыш потребителя от падения стоимости ипотеки был в два раза больше, чем нивелирующий эффект от роста цен на недвижимость.



На фоне низких ставок второй год подряд заметно растет интерес к финансовым рынкам. Число физлиц на брокерском обслуживании приближается к 8 млн человек, указывают в «Сбере».