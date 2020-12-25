Спустя неделю после объявления о единовременной выплате в 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей младше восьми лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Как подчеркивают в ПФР, абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены автоматически на основе имеющейся информации. Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей.

Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременных выплат по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится восьми лет.



Вопросы относительно получения выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.