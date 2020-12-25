ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 26 декабря.

Курс доллара понизился на 1 рубль 14,71 копейки, составив 73,6921 рубля (74,8392 рубля на 25 декабря). Курс евро снизился на 1 рубль 47,38 копейки, до 89,8749 рубля (91,3487 рубля на 25 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:08 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 6 копеек и составил 73,83 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 89,9 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,62—73,99 рубля за доллар и 89,77—90,1 рубля за евро.