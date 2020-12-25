Компания MERLION, в рамках развития нового направления проектной дистрибуции, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией BSS , ведущим разработчиком решений в области дистанционного банковского обслуживания, голосовых технологий и сервисов по информационной безопасности. До подписания этого соглашения в портфеле MERLION не было подобных решений. Все программные продукты BSS разработаны на территории РФ, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.

В качестве официального дистрибьютора компания MERLION будет предлагать своим партнерам (в первую очередь, системным интеграторам) решения компании BSS в области голосовых технологий. Речь идет о флагманском продукте – омниканальной диалоговой платформе Digital2Speech . Это комплексная платформа российского производства, которую можно установить во внутреннем контуре организации, полностью исключая утечку данных. По желанию заказчика возможно реализовать работу с решением в облаке.

Digital2Speech имеет в своем составе множество различных модулей, работающих на едином ядре, в том числе модули речевой аналитики и голосовой биометрии. Используется TTS (Text-to-Speech) - технология предиктивного синтеза за счет чего обеспечивается минимальная задержка при воспроизведении ответа и экономия до 50% на вычислительных мощностях. Технологии BSS полностью учитывают нюансы устной речи, структура которой отличается от письменной и содержит больше информации за счет эмоций, интонации и т.д.

Платформа позволяет обслуживать клиентов по всем каналам, включая наиболее естественные для человека – речевой и текстовый. При этом используются все преимущества омниканальности – можно начать диалог в голосовом канале и продолжить в текстовом чате и наоборот. Простые в использовании инструменты позволяют оперативно менять и создавать новые сценарии диалогов без привлечения специалистов.

Голосовые решения BSS соответствуют ключевым трендам рынка, выделенным Gartner в докладе Cool Vendors in Speech and Natural Language (2019). Это использование всего спектра данных в естественной речи, которая несет больше информации, чем обычный текст. Адаптация и локализация языковых моделей, в том числе с использованием краудсорсинга. Поддержка не только STT (Speech-to-Text), но и определения намерений клиента путем анализа устной речи.

Сферы применения диалоговой платформы Digital2Speech – финансовые учреждения, госсектор, страховые компании, транспорт, торговля и логистика, call-центры, недвижимость, образовательные и медицинские заведения.