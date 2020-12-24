Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 15 копеек. На 10:11 мск курс доллара понизился на 25 копеек и составил 73,65 рубля, а евро подешевел до 89,83 рубля (минус 27 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан зварич, в пятницу с утра ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, отсутствие торгов в Европе и США приведет к снижению активности игроков — они предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений до возвращения западных площадок с рождественских каникул, что будет способствовать понижению волатильности и объемов торгов. В результате, доллар сохранит позиции в середине диапазона 73—75 рублей, прогнозировал эксперт.

«Покупать рубль среднесрочно очень рискованно. Уже в начале нового года ЦБ резко снизит объем валютных интервенций из-за дорогой нефти и завершением продажи валюты от ФНБ. При этом платежный баланс России сейчас один из самых слабых за последние много лет. Рубль в любой момент может очень быстро и сильно упасть», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.