Темпы роста ВВП России в 2021 году составят 2—3% при цене на нефть от 50 долларов за баррель. Об этом в пятницу заявил глава СберБанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Прогноз, от которого мы исходим <…>, — темпы роста ВВП между 2 и 3 [процентами], нефть, что является ключевым параметром, — за 50 [долларов за баррель], рубль укрепляется», — сказал он.

По словам Грефа, экономическая ситуация в России следующем году должна быть более оптимистичной, чем в текущем.



Ранее глава СберБанка сообщал о прогнозах падения ВВП в 2020 году на 4,2—4,5% в случае, если во время второй волны коронавируса локдаун не повторится.