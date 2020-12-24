Российская экономика в 2020 году прошла нижнюю точку спада лучше, чем ожидалось, в настоящее время идет процесс постепенного восстановления. Об этом заявил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«После снижения во втором квартале наша экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка [динамики] ВВП 2020 года — минус 3,8% — практически совпадает с августовским прогнозом», — сказал министр, чьи слова приводятся на сайте Минэкономразвития.

Напомним, в августе сообщалось об улучшении Министерством экономического развития оценки спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9% .

«Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожидалось», — отметил Решетников, подчеркнув, что это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами поддержки населения и бизнеса.



«Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. По итогам 11 месяцев производство в обрабатывающей промышленности практически вышло на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве прирост на 1,5% (год к году), стабилизировались темпы и в строительстве», — указал глава МЭР. Он уточнил, что сдерживающее влияние на восстановление показателей производства оказывает действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Решетников также обратил внимание на меньший, чем ожидалось, спад инвестиций. «За девять месяцев он составил чуть больше 4%, мы ожидали существенно большего снижения», — сообщил он.

По словам руководителя МЭР, важным фактором стабилизации ситуации является восстановление потребительского спроса. «Оборот предприятий торговли и услуг, по данным контрольно-кассовой техники, даже сейчас, в этих непростых условиях, находится чуть выше уровня прошлого года», — заявил он.

Министр отметил, что постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме на уровне 6,4% в августе. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица. «Хорошим инструментом стала программа «ФОТ 2.0» (кредиты с последующим списанием в случае сохранения занятости): под ее защитой находится 5,4 миллиона рабочих мест. Мы видим, что подавляющее большинство заемщиков продолжают сохранять занятость и претендовать на списание всей задолженности», — заверил он.



Тем не менее ситуация на рынке труда остается напряженной, констатировал Решетников, подчеркнув, что восстановление занятости будет одним из приоритетов экономической политики в 2021 году.