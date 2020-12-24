В Московской и Ленинградской областях наблюдается наиболее позитивная ситуация на рынке труда в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), пишет РБК . Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и инвестиционной платформы «Поток». В Москве и Санкт-Петербурге ситуация хуже из-за ограничений.

В Ленинградской области рост числа вакансий в III квартале относительно докризисного I квартала составил 149%, в годовом исчислении количество вакансий снизилось на 10% год к году. В Московской области рост числа вакансий в III квартале относительно I квартала составил 50,5%. В годовом исчислении вакансий в сегменте МСБ стало больше на 41,3%. В Омской области рост количества вакансий в III квартале относительно I квартала составил 50% — третье место после Московской и Ленинградской областей. В годовом выражении в Омской области прирост вырос на 44,6%. В пятерке лидеров по приросту количества вакансий по сравнению с I кварталом также оказались Ростовская (49,1%) и Волгоградская (47,8%) области.

В Москве и Санкт-Петербурге прирост в квартальном выражении составил 16% и 24,8% соответственно и оказался самым незначительным среди всех исследуемых регионов. Прирост год к году также оказался минимальным — 6% и 8% соответственно.

Быстрее всего растет количество вакансий в сфере логистики — в III квартале к докризисному I кварталу рост составил 61%, в годовом исчислении — 32%. В гостинично-ресторанном секторе на фоне ограничений количество вакансий опустилось ниже значений в докризисных январе — марте. Но во время второй волны этот сегмент МСБ показал рост втрое ко II кварталу, на 22% — к I кварталу и на 2,2% — год к году. Сегмент услуг населению — единственный из числа исследованных, в котором количество вакансий в июле — сентябре снизилось год к году на 22%. Оно опустилось ниже докризисных значений начала года. Ниже уровней января — марта остается и число вакансий в медиаотрасли (СМИ, маркетинг, PR, дизайн, реклама, BTL).