Чтобы стать миллионером к моменту выхода на пенсию, россиянам стоит обратить внимание на такие профессии, как консультант по SAP, аналитик big data и BIM-менеджер. Заработные платы в этих сферах составляют от 1,4 млн рублей в год. К такому выводу пришли исследователи Института прогрессивного образования (исследование есть у РБК). Они проанализировали более 150 тыс. вакансий на российских ресурсах по поиску работы на разных этапах карьеры.

«Доход, как и шанс выйти на пенсию миллионером, зависит от многих факторов: регион, где работаешь, статус и стаж, профессиональные навыки, специализация. Еще одно важное условие сегодня — готовность человека постоянно переучиваться и повышать свои компетенции», — отметила директор института Анна Маркс.

По ее мнению, только осваивая новые технологии в своей сфере, можно продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свой заработок.

Среди наиболее необычных прибыльных профессий оказались киберспортсмен и стример. Они зарабатывают около 894 тыс. рублей в год. Также в список вошли прораб (от 828 тыс. до 3 млн рублей в год), косметолог (от 817 тыс. до 4,4 млн рублей в год), продюсер блогов (от 942 тыс. до 3 млн рублей в год), няня-гувернантка (от 1,1 млн до 3,6 млн рублей в год) и капитан судна (от 618 тыс. до 2,7 млн рублей в год).