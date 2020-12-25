Масштаб вторичных эффектов в связи с введением мер по ограничению распространения коронавируса больше масштаба первичных, при этом вторичные эффекты более устойчивы. Такой вывод группы экспертов Банка России приводится в их материале «Оценка последствий пандемии для экономики России через призму межотраслевого баланса », опубликованном в новом номере журнала «Деньги и кредит».

«В данной работе оценивается влияние ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения пандемии коронавируса, на динамику экономической активности. Помимо влияния первичных шоков, вызванных непосредственно действием ограничительных мер, мы оцениваем также и вторичные эффекты этих мер через межотраслевые связи. Наши оценки показывают, что действие вторичных эффектов распространяется на большее количество отраслей, чем действие первичных эффектов. При этом общий масштаб влияния вторичных эффектов на экономику оказывается большим, чем масштаб влияния первичных эффектов, при высокой неоднородности динамики по отраслям», — отмечают авторы.

Масштаб первичных и вторичных эффектов оценивался как отклонение выпуска от нормального уровня. «В течение первого квартала действия ограничительных мер (II квартал 2020 года) наибольшее влияние на снижение выпуска оказывает первичный эффект ограничений. По нашим оценкам, первичные эффекты ограничительных мер и падения внешнего спроса ведут к снижению выпуска примерно на 4,7%, а вторичные эффекты — еще дополнительно примерно на 3,7%. В итоге отклонение выпуска от докоронавирусной траектории достигает около 8,5%. Это близко к оценкам падения ВВП во II квартале 2020 года: на 8% год к году, согласно первой оценке Росстата по производственному методу, и примерно на 9% квартал к кварталу (со снятой сезонностью), согласно оценке Банка России», — пишут экономисты.

Далее, согласно их выводам, соотношение вклада первичных и вторичных эффектов меняется: «По мере ослабления ограничений влияние первичных эффектов к концу третьего квартала с момента начала действия ограничительных мер (в нашем случае — IV квартал 2020 года) практически исчезает. При этом действие вторичных эффектов ослабевает более медленно по сравнению с первичными. В ходе второго квартала действия ограничений отклонение ВВП от нормального уровня уменьшается до 5,3% (1,9% — вклад первичных эффектов, 3,4% — вторичных), а в третьем квартале — до 2,5% (0,6% — вклад первичных эффектов, 1,9% — вторичных)».

«Это указывает на справедливость предположений о том, что само по себе снятие ограничительных мер в случае улучшения эпидемической ситуации не приводит к быстрому (V-образному) восстановлению экономической активности», — заключают аналитики.

Также они выяснили, что масштаб вторичных эффектов относительно размера первичного шока в разных отраслях может сильно варьироваться. «Так, есть отрасли, для которых вторичные (учитывающие воздействие на всю экономику) эффекты масштабнее первичного шока в этой отрасли в два раза и более: например, химическая, металлургическая и пищевая промышленность. Есть отрасли, первичные шоки в которых создают гораздо меньше дополнительных вторичных эффектов: сельское хозяйство, добыча нефти и газа, операции с недвижимым имуществом. Разница в относительных размерах шоков обусловлена разной структурой промежуточного потребления, объемом создаваемой отраслью добавленной стоимости, длиной производственных цепочек», — говорится в материале.

По мнению авторов эта информация может оказаться полезной при разработке программ поддержки отраслей и снижения эффекта действия ограничительных мер на экономику. При прочих равных условиях целевая поддержка может предоставляться не только тем отраслям, где создается большая часть добавленной стоимости, но и тем, которые значительно влияют на создание добавленной стоимости по производственным цепочкам в других отраслях.



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