Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8—10%, в Москве — на 15%, пишут «Известия» , ссылаясь на участников рынка недвижимости. По словам генерального директора риелторской компании We know Александра Галицына, после окончания локдауна спрос на аренду жилья вернулся, а осенью цены начали расти — в первую очередь благодаря восстановлению рынка труда. Работодатели, которые сокращали штат весной, нанимают новых сотрудников, пояснил он. В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию, прирост может составить 15% в Москве и порядка 8—10% в крупных региональных центрах, спрогнозировал Галицын.

В следующем году стоит рассчитывать на повышение арендной ставки относительно текущих значений в стране на 6—7%, считает главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина. По мере восстановления экономики и деловой активности съемное жилье продолжит дорожать, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его прогнозу, цены поднимутся на 10—15%, если не случится новых потрясений в экономике.

Ситуация на рынке аренды будет зависеть от пандемии и возможных ограничительных мер. Если не произойдут кардинальные изменения, во втором полугодии 2021 года перегретые цены на аренду могут замедлить рост, считает генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, в некоторых городах, особенно северных, отмечается дефицит предложения ликвидных квартир — они сдаются буквально за несколько дней, указал Ильдар Хусаинов. Спрос подогревается в том числе и теми людьми, которые продали старые квартиры и купили новое жилье в строящемся доме. Некоторые из них временно снимают квартиру, отметил эксперт.

Спрос подстегнули комфортные ипотечные ставки, а также массовый отток денег с депозитов — значительная доля этих средств была инвестирована в квадратные метры. В итоге можно ожидать, что часть приобретенных квартир впоследствии выйдет на рынок аренды, отметил управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. В долгосрочной перспективе на рынок арендного жилья также может повлиять обсуждаемый сегодня запрет на строительство апартаментов, считает Колочинский. Если перестанут появляться новые проекты, идеальные для сдачи в аренду, перекос в сторону сдачи квартир еще больше увеличится.