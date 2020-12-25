Сенаторы одобрили закон, запрещающий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать посредников для заключения с гражданами договоров о переводе пенсионных накоплений.

По существующим правилам гражданин может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями (ПФР или НПФ), один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, доход, накопленный с момента предыдущего перехода, теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки, пояснял ранее Кабмин.

Также бывают случаи введения застрахованных лиц в заблуждение и фальсификации договоров и заявлений об их досрочном переходе от одного страховщику к другому, отмечается в пояснительной записке к закону.

Закон вводит запрет на привлечение НПФ посредников, в том числе агентов и поверенных, для заключения от имени фонда договора об обязательном пенсионном страховании. ЦБ предоставляется право устанавливать дополнительные требования к порядку заключения договора об обязательном пенсионном страховании, а также к лицам, которые вправе заключать такой договор от имени НПФ. Если человек захочет подать заявление о переводе, в том числе досрочном, своих пенсионных накоплений в другой фонд, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность. ПФР будет вправе проверить подлинность такой доверенности через единую информационную систему нотариата.

В случае неподтверждения ее подлинности заявление застрахованного о переходе рассматриваться не будет. Гражданин будет вправе направить в ПФР уведомление о запрете рассмотрения заявления на перевод его накоплений, которое было подано не им лично. Он также будет вправе и отозвать такое уведомление.