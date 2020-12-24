Более 2,3 трлн рублей из федерального бюджета потребуется для расселения 30 млн кв. м жилья, которое станет аварийным к 2030 году. Как передает ТАСС, это следует из материалов, представленных министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным в Совете Федерации при рассмотрении закона о комплексном развитии территорий.

«Более 2,3 триллиона рублей — потребность в федеральном финансировании для расселения жилья, признанного аварийным после 2017 года (с учетом прогнозируемой инфляции 4% в год)», — говорится в материалах.

Как отметил Файзуллин, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2024 году планируется переселить более 640 тыс. человек из 10,5 млн кв. м аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, — на это предусмотрено порядка 400 млрд рублей.

Однако с 2017 года уже были признаны аварийными 7,6 млн кв. м жилищного фонда, к 2030 году эта цифра вырастет на 22,6 млн — до 30,2 млн кв. м, добавил глава Минстроя. По расчетам министерства, в таких помещениях будут жить 6—8 млн человек.

Кроме того, по словам Файзуллина, в настоящее время в России около 1 млрд кв. м многоквартирных домов, которые были построены более 50 лет назад.

Глава Минстроя подчеркнул, что закон о комплексном развитии территорий позволит ускорить расселение аварийного жилья. Он отметил, что, согласно национальным целям, к концу 2030 года в России необходимо построить более 1 млрд кв. м жилья.



Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об использовании механизма комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов.