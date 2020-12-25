Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 32 млрд рублей группе компаний «Пионер», сообщает пресс-служба кредитной организации. Кредитные средства пойдут на строительство жилого комплекса High Life Летниковская, 11 в Москве.



Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство жилого комплекса премиум класса на 1 528 квартир. Дома будут сдаваться в две очереди до конца III квартала 2024 года. Комплекс появится недалеко от Садового кольца.