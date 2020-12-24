Главной новацией 4 квартала уходящего года стало Указание Банка России 5526-У, которое вносит изменения в Указание Банка России № 4927-У от 08.10.2018. На основании Указания 5526-У меняются отчетные формы 0409119, 0409345, 0409909 и 0409910.



Наиболее значимыми с точки зрения сложности являются изменения в форме 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств». Теперь 345 форма содержит больше показателей, и для ее формирования нужна информация из большего числа источников (для разъяснения, откуда брать эту информацию, было выпущено специальное Письмо Банка России от 25 08 2020).



Часть требований 5526-У вступила в силу с 1 октября. Поскольку 0409345 — это ежемесячная форма, то отчеты по новым требованиям были успешно предоставлены банкам в положенные сроки.



С 1 января вступают в силу те изменения в 345 форме, которые касаются информации о количестве вкладчиков в разрезе счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве и для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, и количестве многоквартирных домов.



«ПрограмБанк» уже в ноябре передал клиентам версию решения «ПрограмБанк.АБС» со всеми реализованными изменениями, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. Это позволило банкам успешно подготовиться к предоставлению отчетности за январь 2021 года.



Так что Новый год можно встречать спокойно ...

О компании

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 31 год.

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