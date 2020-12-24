📰 После стремительного подъема в предыдущие два месяца криптовалютный рынок корректируется, пишет «Коммерсант» . Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — XRP — упал с начала недели вдвое. Обвал курса популярной криптовалюты спровоцировали сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к блокчейн-стартапу Ripple, эмитенту XRP. Инвесторы сократили вложения и в другие криптовалюты. Устойчивость показал лишь биткоин, который воспринимается уже как защитный актив. Риски регуляторного ужесточения будут иметь важное значение для рынка и в будущем году, считают эксперты.

📰 По статистике Генпрокуратуры, за 11 месяцев 2020 года в сфере госзакупок выявлено на 5,8% нарушений больше, чем в аналогичный период 2019-го, пишут «Известия» . Также на 14,4% увеличилось и количество исков прокуратуры в отношении нарушителей. Эксперты отмечают, что главными причинами были ослабленный контроль за сделками во время карантина, а также неправомерное проведение экстренных закупок, якобы связанных с пандемией. Основными нарушениями стали заключения контрактов с единым поставщиком и завышение стоимости товаров со стороны исполнителей.

📰 Долгожданная сделка Великобритании и ЕС, которые в четверг заключили экономическое соглашение по Brexit, будет иметь важные последствия для России, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего научного сотрудника РАНХиГС Александра Пахомова. Российские деловые круги получают более свободный доступ на британский рынок за счет снижения тарифов и снятия ряда ограничений на отечественную продукцию, которые существуют в ЕС. Теперь, когда Великобритания начинает искать новые рынки и новых поставщиков, у российско-британских связей появляется новое окно возможностей.

📰 Минэкономразвития подготовило новые правила оценки эффективности господдержки инноваций, пишет «Коммерсант» . Они описывают особенности проведения экспертизы проектов и их мониторинга, контроля со стороны проверяющих органов, а также закрепляют возможность обоснования расходов бюджетных средств даже в случае неуспешности проекта. Представители институтов развития отмечают, что новые нормы повысят прозрачность оценки их работы. Это позволит сбалансировать портфели, гибче подходить к стадиям реализации проектов — продолжать, реструктурировать или останавливать отдельные из них.

📰 Общественная палата РФ подготовила рекомендации для Федерального собрания и правительства РФ, цель которых — повышение безопасности сделок с недвижимостью, пишут «Известия» . Количество дел о мошенничестве в сфере недвижимости ежегодно растет примерно на 8%. По официальным данным, 5—7% сделок с недвижимостью проходит с нарушением закона. Одна из основных причин — отсутствие должной правовой защиты участников сделок, совершаемых в простой письменной форме.