Дайджест российских СМИ к утру 25 декабря
📰 После стремительного подъема в предыдущие два месяца криптовалютный рынок корректируется, пишет «Коммерсант». Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — XRP — упал с начала недели вдвое. Обвал курса популярной криптовалюты спровоцировали сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к блокчейн-стартапу Ripple, эмитенту XRP. Инвесторы сократили вложения и в другие криптовалюты. Устойчивость показал лишь биткоин, который воспринимается уже как защитный актив. Риски регуляторного ужесточения будут иметь важное значение для рынка и в будущем году, считают эксперты.
📰 По статистике Генпрокуратуры, за 11 месяцев 2020 года в сфере госзакупок выявлено на 5,8% нарушений больше, чем в аналогичный период 2019-го, пишут «Известия». Также на 14,4% увеличилось и количество исков прокуратуры в отношении нарушителей. Эксперты отмечают, что главными причинами были ослабленный контроль за сделками во время карантина, а также неправомерное проведение экстренных закупок, якобы связанных с пандемией. Основными нарушениями стали заключения контрактов с единым поставщиком и завышение стоимости товаров со стороны исполнителей.
📰 Долгожданная сделка Великобритании и ЕС, которые в четверг заключили экономическое соглашение по Brexit, будет иметь важные последствия для России, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение ведущего научного сотрудника РАНХиГС Александра Пахомова. Российские деловые круги получают более свободный доступ на британский рынок за счет снижения тарифов и снятия ряда ограничений на отечественную продукцию, которые существуют в ЕС. Теперь, когда Великобритания начинает искать новые рынки и новых поставщиков, у российско-британских связей появляется новое окно возможностей.
📰 Минэкономразвития подготовило новые правила оценки эффективности господдержки инноваций, пишет «Коммерсант». Они описывают особенности проведения экспертизы проектов и их мониторинга, контроля со стороны проверяющих органов, а также закрепляют возможность обоснования расходов бюджетных средств даже в случае неуспешности проекта. Представители институтов развития отмечают, что новые нормы повысят прозрачность оценки их работы. Это позволит сбалансировать портфели, гибче подходить к стадиям реализации проектов — продолжать, реструктурировать или останавливать отдельные из них.
📰 Общественная палата РФ подготовила рекомендации для Федерального собрания и правительства РФ, цель которых — повышение безопасности сделок с недвижимостью, пишут «Известия». Количество дел о мошенничестве в сфере недвижимости ежегодно растет примерно на 8%. По официальным данным, 5—7% сделок с недвижимостью проходит с нарушением закона. Одна из основных причин — отсутствие должной правовой защиты участников сделок, совершаемых в простой письменной форме.
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