ВТБ стал стратегическим партнером «Ростелекома» в развитии бизнеса центра обработки данных и облачных сервисов. Как сообщили в четверг в банке, в рамках сделки на 35 млрд рублей он станет владельцем 44,8% дочерней компании «Ростелекома» «Центр хранения данных» (ООО «РТК-ЦОД»).

Ожидается, что сделка закроется до конца 2020 года. Ее условиями предусмотрена возможность проведения первичного размещения акций бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе компании «РТК-ЦОД» в течение следующих трех лет.

«В этом сегменте существует значительный отложенный спрос, обусловленный относительно медленным внедрением этих технологий на российском рынке. Сейчас, когда глобальная конъюнктура предполагает взаимодействие компаний и клиентов в цифровых экосистемах в реальном времени, организации делают ставку на использование облачных моделей. Кроме того, компании из технологического сектора в приоритете у инвесторов, поэтому мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы развития бизнеса РТК-ЦОД и уверены, что существенный опыт и профессионализм команды ВТБ по работе на рынках капитала позволит нам в партнерстве с «Ростелекомом» успешно разместить акции компании на бирже и привлечь максимально широкий круг инвесторов», — комментирует первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.



«Мы рассчитываем, что IPO облачного сегмента позволит оценить часть бизнеса «Ростелекома» исходя из более высоких мультипликаторов, применимых к компаниям сектора дата-центров и облачного провайдинга, что должно привести к более справедливой оценке инвесторами акций самого «Ростелекома», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.