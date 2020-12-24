У налогоплательщика отсутствует обязанность по уплате транспортного налога за период, в котором транспортное средство ему не принадлежало и не существовало в натуре, указывает Верховный суд (ВС) РФ в четвертом обзоре судебной практики за 2020 год.

Сообщается, что в один из судов обратилась налоговая с требованием о взыскании недоимки по транспортному налогу за 2016 год, ссылаясь на то, что ответчик тогда зарегистрировал автомобиль, однако налог не уплатил. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, административное исковое заявление удовлетворено.

При этом суд исходил из того, что обязанность налогоплательщика по уплате транспортного налога зависит от факта регистрации транспортного средства в установленном порядке в органах ГИБДД. Поскольку транспортное средство в указанный период времени было зарегистрировано за административным ответчиком, то оснований для освобождения его от обязанности по уплате транспортного налога не имеется.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ с таким подходом не согласилась.

«В качестве объекта налогообложения транспортного налога признаются объекты, соответствующие одновременно двум критериям: являющиеся транспортным средством, обладающим определенными физическими показателями; зарегистрированные в установленном порядке», — указывает ВС.

Вместе с тем материалами административного дела подтвержден тот факт, что в 2016 году автомобиль, в отношении которого выставлено требование об уплате транспортного налога, в натуре не существовал: в автомобиле в ноябре 2014 года произошел пожар, вследствие чего указанное транспортное средство получило значительные повреждения и было реализовано в виде годных остатков в январе 2015 года.

«Одновременно ответчица поставила налоговый орган в известность об уничтожении и о последующей утилизации указанного выше транспортного средства.

Согласно пункту 1 статьи 235 ГК РФ основанием прекращения права собственности на вещь является в том числе гибель или уничтожение этой вещи, влекущие полную и безвозвратную утрату такого имущества.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по административным делам Верховного суда пришла к выводу о том, что у административного ответчика отсутствовала обязанность по уплате транспортного налога за указанный налоговым органом период», — говорится в обзоре ВС.