Эксперты обнаружили масштабную потенциально вредоносную кампанию, использующую более 20 расширений браузеров, в том числе популярные Frigate Light, Frigate CDN и SaveFrom, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Если человек пользовался браузером с такими расширениями, злоумышленники могли получить доступ к его аккаунту в одной из популярных соцсетей, а также накручивать просмотры видеороликов, включая рекламные, на различных площадках.

Расширения в фоне получали потенциально вредоносный код и генерировали фрод-трафик, проигрывая видео в скрытых вкладках, а также перехватывали токен для доступа к популярной социальной сети. Схема запускалась только в случае активного использования браузера, при этом код включал в себя защиту от обнаружения.

«Яндекс» обнаружил скрытый поток трафика и отключил расширения в «Яндекс.Браузере». «Лаборатория Касперского» блокирует такую активность на устройствах, где установлены продукты компании. Результаты совместного расследования уже переданы разработчикам социальной сети и наиболее популярных браузеров, чтобы помочь им предотвратить подобные атаки в будущем.