Пользователи платформы «AliExpress Россия» теперь могут приобрести зарубежные товары в рассрочку в мини-приложении AliExpress в соцсети «ВКонтакте» через VK Pay. Об этом сообщает «AliExpress Россия», уточняя, что в базе более 100 млн товаров от 150 тыс. продавцов из различных стран.

Пользователи мини-приложения могут получить рассрочку в размере до 300 тыс. рублей, финальная сумма зависит от расчетов банка. Рассрочка доступна на четыре месяца с нулевой переплатой и без дополнительных начислений. Возможно продление периода рассрочки до 14 месяцев за дополнительную плату.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо зарегистрироваться в сервисе VK Pay и при покупке товара в мини-приложении AliExpress выбрать в качестве способа оплаты рассрочку через VK Pay. Также пользователь может оформить рассрочку заранее в личном кабинете VK Pay и затем совершать покупки в мини-приложении.

«Оформление занимает всего несколько минут и полностью происходит онлайн, без похода в банк. Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay, там же есть возможность бесплатно подключить автоплатеж», — отмечается в релизе.



Рассрочка VK Pay предоставляется Хоум Кредит Банком, свидетельствует информация на сайте сервиса.