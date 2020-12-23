Хоум Кредит Банк объявил о запуске прямых межбанковских переводов по номеру телефона со СберБанком . Перевести деньги можно через мобильные приложения банков. Деньги зачисляются моментально.

Клиенту «Хоум Кредита» для совершения переводов необходимо иметь активную карту «Польза». Ее можно оформить онлайн в приложении «Хоум Кредит» или заполнить форму на сайте банка. Переводы в СберБанк с дебетовой карты «Польза» бесплатны. С нее можно переводить в «Сбер» без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц. В рамках этого лимита можно также бесплатно снимать наличные с «Пользы» в любых сторонних банкоматах.

Чтобы осуществить платеж, клиенту необходимо выбрать в приложении «Хоум Кредит» перевод по номеру телефона в разделе «Оплата», указать номер телефона получателя и выбрать СберБанк в качестве банка-получателя. Похожую операцию клиент может совершить в приложении СберБанка, уточняют в «Хоум Кредите».

«Безналичные межбанковские переводы между картами СберБанка и Хоум Кредит Банка — одна из самых популярных операций в нашем банке. Ежемесячно этой опцией пользуются более 70% наших клиентов. Уверен, они оценят новый способ переводов по номеру телефона в СберБанк», — комментирует директор департамента по развитию онлайн-сервисов Хоум Кредит Банка Павел Михалев.