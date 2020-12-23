СберБанк и «ДОМ.РФ» реализовали первую на российском рынке масштабную сделку секьюритизации ипотеки с использованием электронных закладных. Об этом в четверг сообщили в «Сбере».

Как уточняется, объем размещения составил 45,7 млрд рублей.

«Обеспечить реализацию сделки удалось благодаря переходу СберБанка от бумажных к электронным закладным», — отмечается в релизе.

«Сегодняшняя сделка — первое на российском рынке масштабное предложение ипотечных облигаций на электронных закладных. Она стала возможной благодаря внедрению новых цифровых технологий, которые мы отрабатываем совместно с «ДОМ.РФ». Цифровизация ИЦБ — важный шаг для развития секьюритизации, повышения эффективности сделок и увеличения масштабов рынка», — комментирует вице-президент, директор казначейства СберБанка Алексей Лякин.



«Крупнейший в России цифровой выпуск ипотечных облигаций — это важный шаг по переходу рынка в электронный формат, который приведет к ускорению процессов, снижению издержек и повышению прозрачности для всех участников», — подчеркнул заместитель генерального директора «ДОМ.РФ», председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.