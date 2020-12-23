Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к евро и укреплением к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск курс доллара потерял 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 2 копейки. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,05 рубля (минус 3 копейки). Курс евро на 10:14 мск равнялся 91,59 рубля (плюс 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов в четверг Владислав Антонов, утро для рубля складывается позитивно. Кроме роста цен на нефть рубль сегодня получит поддержку от пика налогового периода (уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы). К концу дня от пары доллар/рубль ожидается снижение до 74,4 рубля, прогнозировал эксперт.

«Рубль в паре с долларом вчера окреп до отметки 75. Сегодня не исключено снижение курса под этот уровень, который является больше важной психологической отметкой, нежели технической преградой. Однако желание купить валюту в последние дни года будет нарастать, в том числе из-за хеджирования рублевых позиций крупными инвесторами. На валютном рынке присутствует такой фактор неопределенности, как остаток у Банка России средств от покупки акций СберБанка и «Аэрофлота» в Фонд национального благосостояния. ЦБ планировал завершить продажу этой валюты до конца нынешнего года, и если остатки большие, то их выход на рынок может сильно укрепить рубль. Но не исключено, что регулятор перенесет остатки на следующий год», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.