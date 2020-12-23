Большая часть бизнеса готовится к продлению противовирусных мер еще на 1–2 года, пишут «Известия». Это следует из совместного доклада PwC и аналитического центра НАФИ. Так, 75% опрошенных предпринимателей готовятся к продлению масочного режима уже запланировали обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты. Примерно треть опрошенных ориентируется на сохранение «удаленки» на этот срок и на вакцинацию персонала.

По мнению 81% респондентов, деловой климат в стране в период пандемии изменился в худшую сторону, 55% опрошенных полагают, что, хотя перспективность вложений в РФ и снизилась в разгар кризиса, сейчас она уже восстановилась. Также 51% опрошенных заявили о неизменности инвестиционных планов по суммам, хотя их структуру и пришлось пересмотреть. Из них 11% заявили, что решили даже нарастить вложения по сравнению с намерениями до пандемии. Половина предпринимателей готовится инвестировать в выход на новые рынки в ближайшие 1–2 года. В 2020-м в экспансию вложились 39% респондентов.

Согласно исследованию, 67% организаций вынуждены были пересмотреть подходы к распоряжению ресурсами в сторону их более экономного использования, почти каждая вторая компания изменила договоренности с поставщиками и перешла на удаленный формат работы. Около 40% пришлось менять численность персонала и искать новых сотрудников, 16% были вынуждены задерживать зарплату, 12% — перезаключать договоры с работниками старше 55 лет.

Данные опроса PwC полностью отражают актуальную ситуацию, а спад инвестиционных настроений был ожидаем, отметил директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. По его мнению, преимущество российской экономики в том, что в ней превалируют инвестиции крупных компаний, которые не показали драматичного снижения на фоне коронавируса, добавил экономист. Поэтому и падение ВВП по итогам этого года будет не столь сильным, как в других странах мира, резюмировал он.

В «Фосагро» заявили, что компании удалось сохранить инвестпрограмму на запланированном уровне в 36–38 млрд рублей, но структуру финансовых потоков пришлось поменять: 3 млрд рублей было направлено на противодействие COVID-19 в городах присутствия, но удалось сэкономить на командировках и отказе от участия в выставках. В группе Х5 отметили, что ситуация, связанная с пандемией, изменит розничную торговлю продуктами питания как отрасль экономики. Ретейлер сократил программу реконструкции магазинов в этом году на 40%, и еще на 20% — планы по открытию новых. Но группа вложилась в онлайн-торговлю и доставку. Текущий год не изменил инвестиционные приоритеты «Ростеха», заявили в компании. Как правило, проекты группы — «длинные», протяженностью в несколько лет, где важна стабильность, пояснили в госкорпорации.