Степень открытости экономики в регионах РФ составляет в среднем 99,6% от уровня до введения ограничений из-за пандемии коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарного заседания в министерстве по поддержке бизнеса.

«На сегодняшний момент, несмотря на сложную санэпидситуацию, степень открытости экономики в регионах — 99,6%, с точки зрения административных ограничений они носят исключительно точечный характер. В то же время мы прекрасно понимаем и видим это по оборотам предприятий, по показателям контрольно-кассовой техники, по другим индикаторам, что, конечно, потребительская активность ощутимо снизилась, и для ряда отраслей экономики содержит очень серьезные вызовы», — сказал Решетников.

По его словам, принятые федеральные и региональные меры поддержки, а также наделение регионов правом самостоятельно принимать решения о режимах работы в условиях коронавируса позволили экономике выстоять. «Кризис у нас действительно не перерос в системный. Мы, конечно, отклонились от траектории развития достаточно существенно. В то же время мы видим, что мы уже на пути к возврату к этой траектории, и вопрос, какая будет эта траектория, на какие темпы роста мы выйдем, зависит и от антикризисных решений, которые мы принимали и продолжали принимать, и от реализации этих программ, и от того, насколько мы сейчас заняты системной поддержкой, насколько мы готовы перезапустить инвестиционный цикл, все другие процессы в экономике», — подчеркнул Решетников.