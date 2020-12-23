Власти России сумели в период пандемии не допустить критического спада экономики и защитили граждан, заявил президент РФ Владимир Путин во время предновогодней встречи с правительством.

«Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад», — сказал глава государства. Он напомнил, что удалось сохранить ведущие сферы, выработав «определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли».

«Самое главное — в целом смогли решить вопрос о защите людей», — подчеркнул Путин, отметив, что было предусмотрено много мер поддержки.

По его словам, в России благодаря слаженной работе властей удалось обеспечить стабильность и устойчивость макроэкономических показателей в 2020 году. Глава государства отметил, что именно благодаря командной работе власти смогли многое сделать, чтобы сгладить негативные последствия пандемии коронавируса, помочь тем, кому было особенно сложно. «Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов», — подчеркнул президент.