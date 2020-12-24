Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление отсрочки по выплате долгов для пенсионеров и пострадавших от пандемии коронавируса отраслей бизнеса, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях, предоставлена рассрочка по выплате долгов на сумму до 15 млн рублей до августа 2021 года. Пенсионерам рассрочка предоставляется до июля 2022 года.

Кроме того, документ продлевает до 1 мая 2021 года неприменение мер, связанных с арестом и изъятием имущества должников, являющихся физическими лицами или индивидуальными предпринимателями, которое находится по месту их жительства.