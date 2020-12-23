Власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы, заявили в пресс-службе областного правительства.

В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже объявили это заранее.

«24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы», — говорится в сообщении.