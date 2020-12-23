ПАО «Татнефть», Банк ЗЕНИТ и международная платежная система MasterCard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть».

Держатели карт MasterCard смогут снять на кассе АЗС до 5000 рублей при условии оплаты покупок. Получить наличные с покупкой могут клиенты банков, которые уже подключили сервис, список представлен на сайте mastercard.ru.

Пилотный проект реализован на десяти заправочных станциях, расположенных в Москве, Альметьевске, Казани, Набережных Челнах. Ознакомиться с перечнем АЗС можно на сайтах Банка ЗЕНИТ , сети АЗС «Татнефть» и MasterCard .

Банк ЗЕНИТ уже в апреле 2020 года предоставил возможность держателям своих карт использовать сервис «Наличные с покупкой» без комиссии. Условия снятия наличных по картам MasterCard сторонних банков [1] необходимо уточнять в банке, выпустившем карту, до совершения операции в торгово-сервисном предприятии.

«Сеть АЗС „Татнефть“ уделяет пристальное внимание развитию финансовой инфраструктуры в малонаселенных пунктах. С этой целью мы запустили совместный с Банком ЗЕНИТ сервис „Наличные с покупкой“, позволяющий нашим клиентам получать наличные денежные средства на кассе АЗС. В результате наши клиенты получат удобный и быстрый способ снятия наличных денег, а компания — новых клиентов, реализацию концепции получения необходимых услуг на АЗС и, как следствие, сокращение расходов на инкассацию за счет выданных средств», — отметил начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Владимир Карпов.

«Банк ЗЕНИТ в числе первых на финансовом рынке в России реализует проект „Наличные с покупкой“ совместно с топливной компанией. В планах банка и компании „Татнефть“ — расширить проект на всю сеть заправок „Татнефть“. При оплате бензина или покупке иной продукции нашего партнера посетители АЗС смогут быстро и без хлопот снять наличные на кассе АЗС. Мы уверены, что сервис „Наличные с покупкой“ будет востребован не только на автозаправочных станциях, но и в торговых точках, вблизи которых мало развита сеть банкоматов», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

«MasterCard постоянно работает над расширением партнерской сети сервиса „Наличные с покупкой“, чтобы россиянам был повсеместно доступен этот практичный способ получения наличных в популярных, расположенных рядом с домом или работой торгово-сервисных предприятиях по всей стране. Комфортная альтернатива, которая помогает пользователям экономить время на поиски банкомата, теперь доступна не только в магазинах, но и на автозаправочных станциях, что очень удобно и для водителей, которые просто заправляются на своем пути, и для жителей ближайших населенных пунктов», — комментирует директор по продажам MasterCard в России Владислав Святик.

MasterCard первой начала внедрять сервис по получению наличных с покупкой на территории России. «Наличные с покупкой» уже доступны клиентам сетевых и монобрендовых продуктовых магазинов в большинстве регионов страны — от Камчатки до Санкт-Петербурга, и число участвующих торгово-сервисных предприятий постоянно растет.