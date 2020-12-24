«Тинькофф Мобайл» запустил версию 2.0 голосового ассистента Олега, в которой абоненты могут создавать собственного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами, сообщает пресс-служба оператора.



«Голосовой помощник «Тинькофф Мобайла» в новой версии позволяет задать индивидуальное имя, выбрать голос и пол, настроить общение ассистента под разные контакты из телефонной книги и незнакомые номера, прописать собственные фразы приветствий и т. д.», — говорится в релизе.

Так, каждый пользователь может создать своего уникального Олега, и не только Олега: в новом функционале можно выбрать голос и имя для своего телефонного секретаря. Привычное имя «Олег» можно поменять на «Оля» или любое другое имя или прозвище, а голос можно установить мужской или женский.

Абонент «Тинькофф Мобайла» может выбрать, как Олег будет его представлять на звонках. Можно задать имя, характеристику, прозвище, должность и т. д. Под разные контакты можно установить и как секретарь будет представлять пользователя. Для телефонного секретаря «Тинькофф Мобайла» можно настроить приветствия и фразы, которыми Олег будет общаться с собеседниками (до 400 символов). Абонент может оставить либо стандартные приветствия, либо задать свои собственные обороты и фразы, которые будет произносить голосовой помощник.

Разные приветствия можно установить отдельно для номеров из телефонной книги и отдельно для незнакомых контактов. Контакты из телефонной книги абонента Олег сможет приветствовать по имени, причем ассистент умеет определять имя контакта даже если оно записано не в стандартной форме.

Контакт, записанный в телефонной книге без конкретного имени, например «Доставка цветов», Олег встретит стандартным приветствием без персонального обращения.



«В ближайшее время личный секретарь научится блокировать спам-звонки или автоматически принимать их вместо абонента. Также Олег в «Тинькофф Мобайле» интегрирован с сервисом определения номеров «КтоЗвонит»: секретарь пришлет в СМС-сообщении информацию о звонках с неизвестных номеров и предупредит, если абоненту звонили спамеры или мошенники», — отмечается в сообщении оператора.



Обновленная версия голосового помощника Олега уже доступна абонентам «Тинькофф Мобайла» в новых версиях мобильного приложения на iOS и Android. В течение семи дней опробовать новые возможности Олега можно бесплатно, затем — по стоимости от 59 рублей в месяц.

