Нормативы ЦБ нарушали в ноябре десять российских банков. Семь из них находятся в процессе финансового оздоровления, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность.

В частности, продолжает нарушать нормативы банк непрофильных активов — банк «Траст». Второй месяц подряд в списке нарушителей с нарушениями сразу нескольких нормативов остается Энергомашбанк.

Однократно 2 ноября 2020 года превысил максимально допустимое значение норматива Н12 банк «Русский Стандарт». Напомним, что Н12 — это норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц.

Два банка в ноябре неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Значения Н1.1 у банка «Восточный» оказывались ниже 7% в течение 29 дней ноября (наиболее низкое значение — 5,722%), УБРиР допускал такие значения 30 дней (наиболее низкое значение — 6,272%). Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 — 4,5%.

Согласно материалу ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2020 года», за месяц кредитные организации заработали порядка 149 млрд рублей. Результат ниже октябрьского обеспечила преимущественно отрицательная валютная переоценка из-за укрепления рубля в этом месяце. С начала года совокупная прибыль российских банков составила 1,45 трлн рублей. Положительный финансовый результат в ноябре показали 235 банков.

На 1 декабря 2020 года в России был зарегистрировано 371 банк (249 с универсальной лицензией и 122 с базовой лицензией).

В ноябре ЦБ отозвал лицензию только у Международного Коммерческого Банка , в декабре — у Евроазиатского Инвестиционного Банка , банков «Онего» и «ФинТех» . Также в декабре добровольно сдал лицензию Дом-Банк из города Домодедово Московской области.