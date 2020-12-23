Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила российскому правительству проработать возможность увеличения пособия по безработице для уволенных лиц предпенсионного возраста. Об этом говорится в тематическом докладе омбудсмена «Соблюдение и защита трудовых прав граждан в РФ».

«Изучить вопрос об увеличении максимального размера пособия по безработице для всех уволенных лиц предпенсионного возраста, а также предоставления дополнительных гарантий защиты трудовых прав, гарантий социального обеспечения, независимо от даты постановки на учет в качестве безработного», — говорится в докладе в разделе рекомендаций Кабмину.

Москалькова рекомендует властям рассмотреть возможность коррекции прожиточного минимума пенсионера в сторону увеличения от минимума взрослого трудоспособного гражданина. «Представляется возможным рекомендовать рассмотреть вариант коррекции прожиточного минимума пенсионера в сторону увеличения от минимума взрослого трудоспособного гражданина», — говорится в докладе.

Отмечено, что действующий вариант расчета, при котором пенсионерам устанавливается прожиточный минимум на уровне 80% от минимума, положенного взрослому трудоспособному гражданину, не отвечает принципу социальной справедливости. «Зачастую пенсионеры не имеют иного дохода, кроме пенсии, поскольку в силу возраста не могут обеспечить себе дополнительный заработок. При этом необходимо учитывать постоянно растущие цены на лекарства, медицинскую помощь, уход за гражданами пенсионного возраста. Реальные расходы на вышеуказанные цели иногда даже превышают минимальные расходы граждан в трудоспособном возрасте, и от них пенсионер не может отказаться, поскольку это связано непосредственно с жизнеобеспечением», — поясняет омбудсмен.

В докладе говорится, что в некоторых регионах предусмотрены программы по обеспечению пенсионеров льготными лекарствами и социальной помощью, однако, как правило, такая поддержка осуществляется в «богатых» субъектах РФ.