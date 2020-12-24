С марта 2021 года на срочном и валютном рынках Московской биржи планируется запуск утренней торговой сессии, начинающейся с 7:00 мск, оворигтся на сайте торговой площадки.

С целью подготовки всех систем биржи и клиентов к изменению расписания работы, на валютном рынке изменено время технического старта торговой системы. «С настоящего момента и до 30 декабря 2020 года система запускается в торговые дни со вторника по пятницу, сразу после завершения ночных процедур. С 11 января 2021 года время старта в торговые понедельники также будет изменено», — отмечается в сообщении.

На срочном рынке изменены окна для технологических перерывов — они будут происходить не позднее 5:50 мск. До момента запуска утренней сессии регламентным гарантированным временем доступности систем для подключения остается 8:50 мск, поэтому клиентам рекомендуется отправлять важные для работы транзакции не раньше этого времени.

Аналогичное изменение технологического расписания на фондовом рынке планируется в середине января. Утренних торговых сессий на фондовом рынке проводиться не будет, однако время запуска будет синхронизировано с другими системами для поддержки межрыночного функционала, такого как единый пул обеспечения.

Остальные подсистемы, включая единую регистрацию клиентов и FIX/FAST, пока будут работать по текущему расписанию без изменений.

Поддержка пользователей до момента запуска проекта также будет оказываться по текущему графику.