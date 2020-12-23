Требования к кредитному рейтингу банков при выдаче гарантий по госзакупкам смягчены. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Так, исключается поэтапное ужесточение требований к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.

В качестве обязательного требования к банкам устанавливается наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для РФ от АКРА и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» от «Эксперт РА».

«Постановление подготовлено Минфином России в связи с многочисленными обращениям бизнеса, общественной организации «Опора России» и депутатов Госдумы. Правительство РФ утвердило постановление с данными изменениями», — поясняется в релизе.

«В рейтинговую категорию «В» входят в основном средние и небольшие банки, которые обеспечивают доступ малому и среднему бизнесу к рынку госзаказа. По количеству выданных гарантий доля рынка небольших и средних кредитных учреждений значительно превышает долю крупных федеральных банков. Таким образом, смягчение требований позволит сохранить конкуренцию на рынке банковских гарантий», — прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

С 1 января 2021 года требование к кредитному рейтингу банков должно было ужесточиться до уровня «B+(RU)» («ruВ+»), оставив тем самым на рынке банковских гарантий всего 166 кредитных организаций.



На текущий момент банки, осуществляющие выдачу банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «B(RU)» («ruВ»).