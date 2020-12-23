Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, рекомендующее всем столичным работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы сотрудников. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале мэра и правительства города.

«Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работника», — говорится в распоряжении.

Ранее власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы, заявили в пресс-службе областного правительства.

Накануне президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.

