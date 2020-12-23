На меры поддержки российской промышленности в 2021 году будет направлено более 300 млрд рублей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС со ссылкой на его интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в четверг.

«Что касается отраслей, которые дали основной прирост, — это фарминдустрия и все, что с этим связано, это более 30%. Это и легкая промышленность, поскольку в агрегатор легпрома входит и производство средств индивидуальной защиты. Нам удалось этот год заканчивать с небольшим, но плюсом. Меры, в том числе государственной поддержки, которые предусмотрены в бюджете следующего года, — это более 300 миллиардов рублей только на промышленность, гражданскую промышленность», — рассказал министр.

Мантуров отметил, что меры государственной поддержки положительно повлияют на динамику промышленности в следующем году.

Ранее Росстат сообщил , что падение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 2,6% в годовом выражении с 5,5% в октябре, за январь — ноябрь сокращение составило 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в ноябре по сравнению с октябрем спад составил 0,1%.



По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 году на 4,1%.