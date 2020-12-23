В России должны продавать товары, качество которых одинаково в сравнении, допустим, с европейским, считают власти. Об этом пишут «Известия» . Правительство намерено пресечь практику, при которой производители поставляют в РФ и другие страны продукцию под одним брендом, но с разными свойствами. Вице-премьер Алексей Оверчук поручил ФАС, Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минфину и другим ведомствам разработать механизмы, которые позволят оценивать и сравнивать свойства продукции, продающейся на внутреннем рынке, а также за его пределами. Также министерства должны ужесточить ответственность для тех компаний, которые ввозят в страну товар более низкого качества, нежели в другие.

В пресс-службе правительства сообщили, что в Кабмине обсуждают введение параллельного импорта для отдельных категорий товаров. В рамках этой работы министерствам поручили проанализировать зарубежный опыт регулирования параллельного импорта. Плюс ведомства прорабатывают подходы, которые позволят пресечь недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателей товарных знаков, что позволит повысить потребительские свойства продукции, а также снизить ее стоимость, сказали в правительстве. В ФАС сообщили, служба предлагает скорректировать техрегламенты в части маркировки товаров и закон «О защите прав потребителей», а также установить повышенную ответственность для подобной недобросовестной конкуренции.

Компании действительно могут корректировать состав продукции, но не для того, чтобы ущемить жителей страны, отметил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Производители могут менять рецептуру, чтобы учитывать национальные особенности страны или предпочтения ее жителей. Но продукция в РФ все равно будет отвечать локальным требованиям по безопасности и качеству, сообщил он.

По словам руководителя практики защиты интеллектуальной собственности адвокатского бюро Art de lex Анжелики Решетниковой, если товары, которые продаются на территории нашей страны и отличаются по качеству, составу и условиям использования от аналогов за рубежом, речь идет о двойных стандартах производителей. Она предположила, что регулятор не будет совершать контрольные закупки товаров в Европе. Скорее всего, ФАС займется анализом зарубежных товаров, которые ввезены на территорию страны легально, и аналогичной продукции, которая изготовлена в России.