Стоимость квадратного метра в строящихся домах выросла в этом году почти во всех крупных городах РФ с населением более 300 тыс. человек. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», исследовав цены квартир (за исключением элитного сегмента) в 70 городах. Средняя цена «квадрата» поднялась на 19,2%.

В число городов, где новострой подорожал особенно сильно, вошли Кемерово (плюс 32,9%), Мурманск (плюс 32,5%), Хабаровск (плюс 30,7%), Тула (плюс 30,6%), Набережные Челны (плюс 30%).

В Москве рост составил 17% с начала года. По данным портала, средняя стоимость столичного «квадрата» равна 260 тыс. рублей. Квартиры в Московской области прибавили в цене 14,3% и сейчас стоят 111 тыс. рублей за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге цены выросли на 18,8% до 150 тыс. рублей за 1 кв. м.

В трех городах из исследованных 70 цена за квадратный метр хоть немного, но снизилась. Это Магнитогорск (минус 2,6%), Нижний Тагил (минус 2,8%) и Грозный (минус 5,8%).

В среднем по стране «квадрат» в российских новостройках оценивается сейчас в 70,7 тыс. рублей.

Общая стоимость предложения с начала года выросла тоже почти везде. Больше всего средний лот подорожал в Орле (плюс 33,5%), Мурманске (плюс 33,1%), Кемерово (плюс 32,8%), Якутске (плюс 32,5%) и Хабаровске (плюс 32%).

В Магнитогорске и Грозном квартиры на первичном рынке подешевели (на 2,6% и 5,1% соответственно).

Средний лот по всем крупным городам стоит 4 млн рублей (плюс 18,7%).



«Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой — она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам поднять цены. К тому же рынок новостроек все больше переходит на проектное финансирование, что дает девелоперам большой запас прочности и позволяет не в такой степени зависеть от превратностей спроса. Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара, — комментирует генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. — В следующем году новостройки продолжат дорожать, но уже не такими темпами: из-за взвинченных цен многие потребители стали ориентироваться на вторичный рынок. К тому же продление льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок снизило покупательский ажиотаж».