Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект о штрафах до 1 млн рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета.

«В целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.



Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тыс. до 700 тыс. рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.

«Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в материалах.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.