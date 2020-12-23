Вчера динамика на мировых рынках акций была сдержанной на фоне небольших предрождественских объемов торгов, так как инвесторы оценивали последствия отказа президента Дональда Трампа подписать пакет стимулов объемом $900 млрд в своем нынешнем формате. Европейские рынки акций подросли на фоне признаков продвижения переговоров по Brexit (индекс StoxxEuro600 повысился на 0,5%). Российский рынок акций двигался в боковом тренде, однако в конце торгового дня шел вверх – по итогам дня индекс РТС повысился на 1,1% до 1 367 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,5% до 3 252 пунктов – в лидерах роста были производители угля на фоне роста цен на уголь в связи со спросом на Азиатских рынках. Пользовались спросом бумаги MTLR (+7,0%) и KBTK (+1,7%). По акциям GMKN (-2,1%) и PHOR (-2,3%) вчера наступили эксдивидендные даты. Инвесторы интересовались защитными активами – акции HYDR выросли в цене на 3,0%, став лидерами роста в энергетическом секторе. Курс рубля укрепился на 1,1% до 75,00 руб./долл., цены на нефть превысили отметку $50/барр. (Brent +2,2% до 51,20).

Сегодня динамика российского рынка акций сохранится сдержанной в преддверии католического Рождества: Сегодня утром российский рынок акций и курс рубля опять демонстрируют сдержанную динамику – для большинства западных рынков сегодняшняя торговая сессия будет укороченной, так как завтра Западный мир празднует католическое Рождество. Мы не ожидаем никаких сильных катализаторов роста на рынке сегодня, хотя участники рынка будут отслеживать ход переговоров по Brexit, по которым, наконец, появились надежды на скорое заключение сделки.Этот утренний обзор – последний в этом году. Мы хотим поздравить всех наших читателей с наступающими рождественскими и новогодними праздниками и пожелать успешного во всех отношениях Нового года! Мы возобновим наши публикации 11 января 2021 г., в понедельник.

Инфляция составила 0,6% с начала месяца на 21 декабря; НЕГАТИВНО Как сообщает Росстат, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 15 по 21 декабря. Это соответствует их динамике в предыдущие недели, несмотря на то что правительство ввело административный контроль над ценами, установив предельные цены на сахар и подсолнечное масло, и розничные цены на эти продукты питания фактически снизились на 3,2% и 1% соответственно за период с 15 по 21 декабря. В итоге инфляция составила 0,6% с начала месяца на 21 декабря, и наш оптимистичный прогноз роста цен на 4,8% г/г на декабрь находится под угрозой, что говорит в пользу дальнейшего ускорения инфляции в начале 2021.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

АФК “Система” приобретет мажоритарную долю в Группе Электрозавод; НЕЙТРАЛЬНО Как объявила АФК “Система” (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ), аффилированная с компанией ООО “МегаполисИнвест” заключила соглашение о приобретении 64,37% пакета акций вАО Электрозавод и опосредствованно 100% контроля над Элетрокомбинатом (Группа Электрозавод) у группы частных инвесторов за 24,7 млрд руб. (с чистой денежной позицией). Завершение сделки ожидается к концу2020. Сделка, как ожидается,будет профинансирована средствами АФК “Системы” на общую сумму до 11,0 млрд (примерно $147 млн) и некоторыми сторонними партнерами, имена которых пока не разглашаются. Со-инвесторы могут присоединиться к сделке на более позднем этапе. В периметр группы Электрозавод входят мощности по производству трансформаторного оборудования в Москве и Уфе, сервисные подразделения, научно-исследовательский и проектный институты, инжиниринговый центр, а также земельные участки в Москве площадью 19 га. АФК “Система” планирует создать ведущего в России производителя трансформаторного оборудования и реализовать девелоперский проект на земельном участке в Москве. Как сообщает РБК, Группа Электрозавод участвовала в строительстве энергомоста в Крыму и поставляла трансформаторы для объектов Олимпиады в Сочи. Как сообщает РБК, текущие мощности на заводе загружены примерно на 5%. Сделка означает покупку АФК “Системой” одного из крупнейших активов за последние несколько лет. Объявленная сумма в размере 11 млрд руб. в форме прямого финансирования вполне подъемна для АФК “Система”, учитывая денежный приток в компанию в последние несколько месяцев (9 млрд руб. от МТС в форме дивидендов за 1П20 и обратного выкупа акций и средства от SPO Детского мира в размере 16,9 млрд руб.),и вряд ли сильно увеличит позицию по долгукорпоративного центра (172 млрд руб. на 3К20). Учитывая, что АФК “Система” профинансирует лишь до 44,5% общей суммы сделки, тогда как оставшаяся часть в размере 13,7 млрд руб. будет профинансирована со-инвесторами, на данном этапе нет ясности в том, будет ли АФК “Система” осуществлять полный операционный контроль над Группой Электрозавод и консолидировать новый актив в рамках группы. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании на данном этапе.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Polyus Gold представил инвестиционное решение по строительству ЗИФ -5 на Благодатном: проект стоимостью $600 млн расширит производительные мощности на 8 млн т в год; запуск фабрики запланирован на 2025; ПОЗИТИВНО Компания Polyus Gold (PLZL: LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $89,3/акцию), следуя графику реализации своих проектов, представила итоги Feasibility Study (FS) проекта по расширению мощностей на Благодатном за счет строительства новой золотоизвлекательной фабрики ЗИФ-5. На Благодатное пришлось 16% совокупной выручки в 3К20, это второй крупнейший актив после Олимпиады по уровню добычи. Отметим, что параметры проекта улучшились в сравнении с первоначальной оценкой. Polyus планирует строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью 8 млн т в год, что выше ранее предполагаемой мощности в 6 млн тонн в год. Успешная реализация проекта предполагает увеличение совокупной производительной мощности Благодатного до 17 млн тонн в год в сравнении с ожидаемыми ранее 15 млн т. Согласно текущему графику строительства, запуск ЗИФ-5 намечен на 2025 год. После выхода на проектную мощность ЗИФ-5 может обеспечить дополнительные 390 тыс. унций золота. Капитальные вложения в строительство ЗИФ-5 оцениваются на данный момент в размере около $600 млн. В этой оценке учитываются затраты на строительство новой золотоизвлекательной фабрики и внедрение технологии IPCC, а также модернизация парка горной техники и соответствующие расходы на инфраструктуру. Макроэкономические допущения проекта предполагаютцену на золото на уровне $1 200/унцию и курс рубля к доллару на уровне 65 руб./долл. Polyus планирует подавать заявку на льготное налогообложение, предусмотренное программой региональных инвестпроектов. Общие денежные затраты проекта в течение первых пяти лет ожидаются на уровне в среднем $320/унцию, что ниже ранее представленных $359/унций в 3К20 на Благодатном. Наше мнение: Улучшенные параметры проекта подтверждают позицию компании среди крупнейшихпроизводителей золота. Мы ожидаем, что капиталовложения вырастут в 2021 г. в соответствии с планом строительства ЗИФ-5 в 2021-2024 и другими проектами. Экономические параметры проекта выглядят сильными при текущем курсе рубля к доллару и цене золота в диапазоне $1 800-1 900/унцию.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)