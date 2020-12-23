Фишинговые рассылки на тему пандемии COVID-19, атаки на системы дистанционного обучения и кибершпионаж будут в трендах кибератак 2021 года, заявил глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

По его словам, COVID-19 не скоро покинет заголовки статей, новости о разработке вакцины и введении новых ограничений продолжат использоваться в фишинговых атаках, как и в 2020 году. Фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцины, снова будут подвергаться кибератакам мошенников или хакеров, заинтересованных в эскалации проблемы, ожидает он.

Другим трендом будут атаки на системы дистанционного обучения, в том числе со стороны школьников. В августе число подобных кибератак, в том числе и от хакеров-тинейджеров, за неделю выросло на 30%. В следующем году «школьные хулиганы» продолжат атаковать системы дистанционного обучения, прогнозирует Дягилев. Также в 2021 году, по его мнению, стоит ожидать и кибератак с целью шпионажа. Так, устройства, помогающие следить за здоровьем, будут собирать данные о самочувствии пользователей, «подключенные автомобили» — следить за передвижениями, а системы «умного» города — накапливать информацию о нашей жизни. 5G-устройства будет необходимо защищать от взлома, утечек и получения несанкционированного доступа, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность поступающего с них огромного массива данных, считает Дягилев.

По мере развертывания сетей 5G количество подключенных устройств Интернета вещей увеличится, что сделает сети более уязвимыми к масштабным мультивекторным кибератакам. «Умные» устройства, подключенные к сетям и облакам, по-прежнему являются слабым звеном с точки зрения информационной безопасности: с одной стороны, они не дают полного доступа к своим данным, с другой стороны, имеют особые требования к безопасности, отметил Дягилев.