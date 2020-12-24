Потребительская активность в конце года продолжает демонстрировать слабонегативную динамику из-за ухудшения эпидемической ситуации. Ее спад сдерживают прежде всего мягкий и точечный характер ограничительных мер, а также частичное замещение потребления услуг потреблением товаров, свидетельствует «Мониторинг отраслевых финансовых потоков» ЦБ.

«Вместе с тем в декабре наметились признаки постепенного оживления в отраслях инвестиционного спроса. По мере нормализации ситуации с заболеваемостью можно ожидать устойчивого возобновления роста экономической активности предстоящей весной», — отмечается в материале регулятора.

Скользящее четырехнедельное среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня на отчетной неделе с 14 по 18 декабря составило минус 1,9% после минус 1,1% неделей ранее. Величина входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления впервые с начала октября перешла в отрицательную область и составила минус 0,1%

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на отчетной неделе превышение над «нормальным» уровнем снизилось до 2,6% в среднем за четыре недели (3,7% неделей ранее). «Несмотря на то что финансовые потоки в данной группе отраслей связаны не только с фактической динамикой потребительской активности, снижение отклонения от докризисного уровня в последние недели подтверждает сдержанную динамику потребительского спроса в IV квартале. Предновогоднее оживление потребительской активности, на которое в настоящее время указывает ряд оперативных индикаторов, скорее всего, окажет поддержку динамике платежей в потребительских отраслях», — сказано в обзоре.

В отраслях инвестиционного спроса за отчетную неделю среднее за четыре недели отклонение от «нормального» уровня входящих финансовых потоков увеличилось до 3,2% после 1,3% неделей ранее. После ноябрьского спада, который нашел отражение в том числе в опубликованных в конце прошлой недели данных Росстата по динамике производственной активности в отраслях инвестиционного спроса, в декабре наметился тренд на постепенное увеличение объема платежей в указанной группе отраслей.

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, среднее за четыре недели отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня сократилось до минус 11,6% (минус 13,7% неделей ранее).

В отраслях государственного потребления четырехнедельное среднее скользящее отклонение входящих потоков от «нормального» уровня после резкого роста за предыдущую неделю сократилось, но осталось положительным: 8% после 16,6% неделей ранее.