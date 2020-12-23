Российские ипотечные заемщики в 2020 году смогли снизить свою платежную нагрузку, несмотря на кризис и пандемию, пишет РБК . Об этом рассказали в крупных банках. В ЦБ подтвердили снижение долговой нагрузки ипотечных заемщиков в целом. По данным регулятора, в третьем квартале среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) таких клиентов составило 54%.

В ВТБ сообщили, что средний размер платежей по ипотеке за год упал с 30 до 25% от доходов клиентов. Общая долговая нагрузка по всем розничным кредитам стабильна, но средний доход ипотечных заемщиков в этом году вырос, отметил представитель банка «Открытие». В банке «Уралсиб» уровень среднего платежа по ипотеке относительно дохода за год снизился на 2,6 п. п., сейчас показатель составляет около 26%. В Абсолют Банке отметили, что за последний год средняя сумма ипотечного кредита снизилась на 7%, а срок кредита вырос на 10% — это привело к уменьшению среднего размера платежа. В СберБанке средний платеж по ипотеке сейчас меньше, чем был год или два назад.

За 10 месяцев 2020 года средневзвешенная ставка по кредитам на жилье снизилась более чем на 1,5 п. п. — с 9 до 7,31%, следует из статистики ЦБ. Всего с начала года ипотечный портфель банков вырос на 18,6% и превысил 8,86 трлн рублей на 1 ноября.

Как прокомментировал старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, значительная часть кредитов могла быть рефинансирована под менее высокий процент. Также ряд заемщиков могли воспользоваться ситуацией для получения нового кредита до того момента, когда рост цен на рынке жилья набрал полную силу. Он допускает, что даже состоятельные заемщики на фоне кризиса могли начать брать кредиты на меньшую сумму или растягивать срок. Увеличение среднего срока ипотечного кредита в этом году наблюдали в Московском Кредитном Банке, Сбербанке, «Открытии», Промсвязьбанке, Росбанке, «Уралсибе» и банке «Санкт-Петербург».

Доходы ипотечных заемщиков в этом году выросли, сообщил сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, в абсолютном выражении размер ежемесячного платежа по ипотеке последние пять лет находится на уровне 24–25 тыс. рублей, хотя средняя сумма кредита выросла в полтора раза. Рост доходов ипотечных клиентов подтвердили и в «Открытии».

Ипотека могла стать еще доступнее, если бы не ажиотажный спрос из-за льготной госпрограммы, считает руководитель дирекции развития ипотечного кредитования банка «Уралсиб» Екатерина Жженова. По ее словам, снижение ставок по ипотеке вызвало всплеск спроса, а за ним рост цен как на строящееся жилье, так и на квартиры вторичного рынка. Если бы не этот фактор, показатель снижения среднего платежа по ипотеке к доходу был бы еще выше, отметила она.