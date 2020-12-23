Банк «Открытие» предложил своим клиентам возможность пополнять карты с помощью Samsung Pay. Перевести деньги на карту «Открытия» без комиссии можно с карты Mastercard любого другого банка, добавленной в Samsung Pay. Деньги зачислятся на счет мгновенно.

Как следует из сообщения банка, такая опция запущена впервые в России.

Для отправки денег не нужно вводить одноразовый СМС-код, как это требуется при обычном переводе с карты на карту, — достаточно подтверждения отпечатком пальца или ПИН-кодом от приложения Samsung Pay.



Максимальная сумма одного перевода — 600 тыс. рублей. За один день можно перевести не более 1,5 млн рублей, за месяц — до 3 млн. Услуга доступна в мобильном приложении «Открытия» на Android-устройствах, которые поддерживают Samsung Pay. Чтобы воспользоваться ею, нужно обновить приложение «Открытия» до последней версии — 2.41.

