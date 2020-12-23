В продвижении акции принял участие Иван Ургант — он снялся в рекламном ролике Альфа-Банка в роли укротителя быка. Победители были выбраны случайно и получили неожиданный предновогодний подарок от Альфа-Банка.

«Всего в акции приняли участие около 21 тысяч компаний — это равноценно населению небольшого города. Но победили не только 10 счастливчиков, которые получили деньги на развитие своего бизнеса. Победили все. Ведь каждый клиент Альфа-Банка получил лучшие в России финансовые решения для ежедневного ведения бизнеса», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

Напомним, ранее влиятельный британский журнал Euromoney наградил Альфа-Банк премией CEE’s Best Bank for SMEs 2019 (Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе 2019).