Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Большая часть норм закона вступит в силу с 1 сентября 2021 года, остальные нормы будут действовать спустя 30 дней после опубликования документа.

Сейчас такой отказ возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан. В соответствии с законом, отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.

В случае отмены в судебном порядке ранее принятых решений об отказе в открытии банковского счета или расторжении договора банковского счета, сведения о которых были переданы в уполномоченный орган, кредитная организация должна будет сообщить в этот уполномоченный орган об этой отмене. Кредитная организация обязана будет представить клиенту, которому отказано в совершении операций по счету, информацию о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Закон предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе в заключении договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, говорится в пояснительной записке.

Предусматривается, что упрощенная идентификация клиента — физического лица не проводится при выплате, передаче или предоставлении ему выигрыша в лотерею на сумму менее 15 тыс. рублей. Срок, в течение которого организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в операции или в заключении договора банковского счета (вклада), либо о невозможности устранения соответствующих оснований, сокращается с десяти до семи дней.