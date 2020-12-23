Второй пакет мер поддержки IT-индустрии находится на рассмотрении в правительстве РФ. Об этом сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нас на рассмотрении, кстати, уже второй пакет мер для IT-индустрии, который формировался совместно с представителями отрасли. Он как раз еще ускорит и усилит эти экономические стимулы, создаст еще больше преимуществ именно для российских компаний, потому что как раз IT-индустрия — это та, в которой мы являемся передовыми и реально можем экспортировать эти услуги, не только оказывать их внутри», — сказал он.

Также Чернышенко добавил, что индустрия высоко оценила первый пакет мер поддержки IT-компаний.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.