Федеральные органы власти поддержали предложение Минэкономразвития выдавать иностранцам вид на жительство в РФ в обмен на инвестиции (так называемые «золотые визы»), в ближайшее время будет запущена процедура внесения изменений в законодательство, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.



«Что касается инициативы по предоставлению вида на жительство для иностранных инвесторов, то предложение, которое подготовило Минэкономразвития, поддержано нашими коллегами в федеральных органах власти. И это важный шаг для создания благоприятных условий для тех, кто вкладывает деньги в российскую экономику», — заявил министр в ходе круглого стола в Минэкономразвития с участием представителей Роспотребнадзора и Ассоциации европейского бизнеса.

Решетников также отметил, что Минэкономразвития рассчитывает, что в ближайшее время будет запущена процедура внесения изменений в законодательство, которая даст возможность инвесторам постоянно проживать в стране, перемещаться, сотрудничать с российскими компаниями. «Рассчитываем, что это будет значительным шагом для создания здесь более комфортных условий работы для тех, кто активно инвестирует в российскую экономику и ее развивает», — отметил глава Минэкономразвития.

Ранее Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан» в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в РФ. Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

Вступление в силу законопроекта об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ планируется не ранее середины 2021 года.