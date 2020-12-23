В Госдуму внесен проект законодательных поправок о мерах поддержки трудоспособными совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. Авторами законодательной инициативы выступают депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Андрей Андрейченко.

Изменения, в частности, предлагается внести в статью 87 Семейного кодекса РФ («Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей»). В настоящий момент там не прописан минимальный обязательный размер соответствующих алиментов. Законопроектом, который опубликован на сайте Госдумы, предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета как минимум 2% от заработной платы. При этом такие дети и родители вправе заключить соглашение об алиментах в большем размере.

Как и в действующей версии Семейного кодекса, дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что те уклонялись от выполнения родительских обязанностей. Также дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.

Кроме того, предлагаются поправки в статью 218 второй части Налогового кодекса РФ («Стандартные налоговые вычеты»), согласно которым у плательщиков таких алиментов возникает право на получение ежемесячного стандартного налогового вычета в пределах 1,4 тыс. рублей на каждого из родителей.

«Забота о своих престарелых и нуждающихся в помощи родителях — это безусловный долг каждого человека независимо от того, предусмотрено это в законе или нет. Однако при снижающихся доходах населения, повышении уровня инфляции, наличии ряда ограничений из-за эпидемиологической ситуации в стране, возникающих проблемах с приобретением лекарств, в том числе для людей старшего поколения… участие детей в содержании нетрудоспособных родителей становится тяжелым бременем, особенно для молодых семей. Решение этого вопроса требует дополнительной мотивации и поддержки государства», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



Парламентарии считают, что его реализация «будет способствовать укреплению семейных ценностей, проявлению уважения и заботы по отношению к нуждающимся родителям».